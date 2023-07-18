Американскую экологическую НПО признали нежелательной в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Wild Salmon Center

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Американская неправительственная организация Wild Salmon Center признана нежелательной в России по решению Генпрокуратуры, передает Lenta.ru. По данным ведомства, своей деятельностью WSC пытается замедлить экономическое развитие РФ.

По результатам проверки было установлено, что организация существует за счет финансирования частных и правительственных структур, в числе которых Google, Министерство торговли США и американский МИД.

Под предлогом сохранения тихоокеанского лосося Wild Salmon Center пытался ограничить рыбный промысел на Дальнем Востоке, говорится в сообщении. Подобные проекты, целью которых было сокращение газо- и нефтедобычи, организация разрабатывала и для Хабаровского края.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность «Всемирного фонда дикой природы» (организация внесена Минюстом в список иноагентов). Организация формирует угрозы безопасности в экономической сфере, выяснили в ведомстве.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов назвал решение Генпрокуратуры ожидаемым. По его словам, в текущей геополитической ситуации наличие подобных организаций в России крайне нежелательно.