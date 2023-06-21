«Было ожидаемо»: в ГД оценили признание WWF нежелательным в России Депутат ГД Бурматов: признание WWF нежелательным ожидаемо из-за отстаивания интересов недругов РФ

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Решение о признании нежелательной в России деятельности Всемирного фонда дикой природы (WWF, организация внесена Минюстом в список иноагентов и в реестр нежелательных организаций) было ожидаемо, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, фонд в последнее время практически перестал заниматься вопросами экологии и сосредоточился на отрабатывании интересов тех, кто стоит за его учредителями — недружественных по отношению к России структур и организаций.

Там уже было не про экологию, а про лоббизм, торпедирование ключевых российский инфраструктурных проектов, про использование отстаивания корпоративных интересов крупнейших компаний или целых государств, которые были не заинтересованы в развитии российской экономики. И вот все это скрывалось за «зеленой» ширмой, — сказал парламентарий.

Он отметил, что экологические организации существовать должны и России следует их поддерживать, но только в том случае, если представляют ее интересы. WWF же «были заняты игрой на понижение российских акций по отношению к другим участникам глобального рынка», что и повлекло за собой юридические последствия.

Они сами выступили «творцами» вот этого решения. В текущей геополитической ситуации для России наличие таких участников и процессов нежелательно, мягко сказано, — заключил депутат.

О признании Генпрокуратурой нежелательной деятельности WWF в России стало известно 21 июня. В надзорном ведомстве объяснили данное решение тем, что организация под видом реализации собственных проектов «формирует угрозы безопасности в экономической сфере».