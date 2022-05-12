Американист обвинил Байдена в нагнетании после его слов об украинском зерне Американист Ордуханян обвинил Байдена в нагнетании после его слов об украинском зерне

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден / Фото Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден искусственно нагнетает обстановку, когда говорит о необходимости вернуть украинское зерно на мировой рынок, заявил американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, США прекрасно понимают все риски и допускают их, чтобы потом обвинить во всём Россию, пишет «ПолитЭксперт».

Наступление идёт по всем фронтам, считайте, что это как вторая Буча — сами создали проблему, сами привезли, сами убили, сами сфотографировали, сами не выпускают, блокируют, нагнетают ситуацию на Украине. Если бы они хотели хлеб получить, они что сделали: переговоры, мораторий, обмен пленными, — отметил Ордуханян.

Он считает, что западные политики лишились способности стратегически мыслить. По словам Ордуханяна, у них «теряется рассудок», когда речь заходит о политическом взаимодействии с Россией. Американист подчеркнул, что недальновидность западных политиков приведёт к дальнейшим провокациям.

Ранее ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что народу Украины в любом случае придётся расплачиваться за военную помощь от США в размере $40 млрд. По его словам, Киев гарантирует Вашингтону дееспособность в оплате долга, отправляя в США «эшелоны с зерном».