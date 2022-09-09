Илье Яшину продлили срок ареста Басманный суд продлил срок ареста Илье Яшину до 12 ноября

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Илья Яшин

Басманный суд Москвы продлил до 12 ноября срок ареста оппозиционному политику Илье Яшину, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Адвокат обвиняемого сообщил, что защита будет обжаловать решение суда.

В мае Тушинский суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, за повторное нарушение была предусмотрена уголовная ответственность.

Судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Яшина до 12 ноября, — говорится в сообщении.

Адвокат активиста Вадим Прохоров заявил, что защита категорически не согласна с решением суда и обжалует его, передает РИА Новости.

Мы будем обжаловать, разумеется, — сказал адвокат.

Яшину предъявлено обвинение в публичном распространении ложной информации о действия ВС РФ под видом достоверных сообщений. Такое нарушение карается тюремным сроком от пяти до 10 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того, как Яшин 7 апреля в ходе прямого эфира на YouTube распространил недостоверную информацию о событиях в городе Буча.

Политик был арестован в середине июля. Суд изначально отправил Яшина под стражу до 12 сентября. Адвокат Яшина обещал оспорить решение суда, назвав избранную меру пресечения «необоснованной и жесткой».