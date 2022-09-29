«Акт международного терроризма«: Путин оценил ЧП на »Северных потоках» Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал ЧП с трубопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» «актом международного терроризма». Такую оценку произошедшему он дал в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

В Кремле также добавили, что Россия намерена вынести данный вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия хотела бы верить в объективность международного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако Европа не допускает мысли, что за ЧП стоят ее союзники.

В НАТО в свою очередь заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства.