Подача документов через госуслуги станет обязательной для всех вузов России Чернышенко: подача документов через госуслуги станет обязательной в вузах РФ с 2024 года

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг станет обязательной во всех российских вузах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, изменения вступят в силу уже с 2024 года. При этом другие электронные сервисы применяться не будут.

Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов, — рассказал Чернышенко.

По его словам, такой формат подачи документов популярен и сейчас. В 2023 году сервисом воспользовались порядка 40% абитуриентов, что в два раза выше прошлогоднего показателя.

В Минобрнауки РФ считают, что подача заявлений в электронном виде ускорит взаимодействие высших учебных заведений с ведомством и сократит сроки принятия решений. Кроме того, в министерстве заявляют, что онлайн-подачу документов по получению ученых званий начали тестировать еще в 2021 году.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил создать инфосистему «Я — папа» на портале госуслуг. По его словам, она будет предназначаться для отцов-одиночек. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В документе уточняется, что новый раздел будет информировать отцов о льготах и пособиях. Зарегистрированные в системе родители смогут получать уведомления об актуальных мерах поддержки. Их список будет формироваться в зависимости от возраста и количества детей. Кузнецов добавил, что, как правило, о выплатах от государства знают только многодетные матери и матери-одиночки. Отцам при этом полагается не менее объемный пакет льгот, но те о них не знают.