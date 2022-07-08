«Абэ был патриотом»: Песков о кончине экс-премьера Японии Песков назвал бывшего премьера Японии патриотом и осудил покушение на него

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле глубоко опечалены новостями о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, осуждают покушение на него и соболезнуют народу страны, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшее время Владимир Путин лично направит телеграмму с соболезнованиями в адрес правительства Японии.

Абэ был действительно патриотом Японии, всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие рабочие, конструктивные отношения с [президентом России Владимиром] Путиным, — заявил Песков.

Он пояснил, что подобная политическая воля сейчас находится в дефиците у целого ряда стран, заявляющих о намерении отстаивать свои интересы на поле боя. Как подчеркнул представитель Кремля, этот путь развития является тупиковым.

Утром Абэ был тяжело ранен в Наре — древней столице Японии, где он выступал перед избирателями в преддверии выборов в верхнюю палату парламента страны. Примерно в 11:30 по токийскому времени (05:30 мск) Абэ выступал на площади перед железнодорожной станцией Ямато-Сайдайдзи в Наре. В это время раздались два выстрела. Ранения пришлись в верхнюю часть тела слева и в шею справа, также врачи заявили о кровотечении в левой части груди. Последние часы бывший премьер находился в тяжелом состоянии и без сознания.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 41-летний житель Нары Тецуя Ямагами, который ранее служил на флоте в Силах самообороны Японии. Он заявил, что испытывал неприязнь к бывшему премьер-министру.