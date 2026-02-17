Мужчина четыре года боролся с изжогой, пока не умер от рака

Житель Великобритании в течение четырех лет страдал от изжоги и несварения, пока врачи не обнаружили у него рак поджелудочной железы, сообщает Daily Mail. По информации источника, после постановки диагноза мужчина прожил всего шесть недель.

Пациент обратился к врачам с первыми симптомами — кислотным рефлюксом и проблемами с пищеварением — задолго до трагического исхода. Медики не заподозрили онкологию и выписали пациенту стандартные препараты от несварения. К августу 2022 года у мужчины начал постоянно болеть живот. Повторные визиты к врачам и новые назначения таблеток осенью того же года не помогли.

В публикации говорится, что анализы крови оставались в норме, а эндоскопия показала лишь грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, которую посчитали причиной болей. К декабрю состояние резко ухудшилось: мужчина похудел, его кожа пожелтела. Врачи заподозрили сердечный приступ, затем камни в желчном пузыре. Только МРТ выявила рак поджелудочной железы в неоперабельной стадии. Спасти пациента было уже невозможно.

