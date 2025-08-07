Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Гигантское существо всплыло у берегов Британии и шокировало отдыхающих

У побережья Великобритании заметили огромную луну-рыбу

Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Огромная луна-рыба напугала туристов в Корнуолле, пишет Mirror. Береговая охрана даже подняла дрон, чтобы получше рассмотреть загадочного обитателя морских глубин.

Рыбу заметили на пляже города Сент-Айвс. Туристы, увидев на поверхности воды необычное существо, начали фотографировать его. Через некоторое время рыба вновь ушла на глубину. По информации издания, такие встречи с луной-рыбой у берегов Великобритании происходят крайне редко. Однако за последние два месяца это уже второй случай: в июне крупную особь наблюдали рядом с городом Пул.

Луна-рыба — самая тяжелая костная рыба в мире, достигающая веса более двух тонн. У нее необычная, почти круглая форма тела и огромные плавники, а хвост практически отсутствует. Луну-рыбу часто можно увидеть у поверхности воды, где она греется на солнце.

Ранее у берега в турецком Бодруме заметили акул. Спасатели срочно вывели туристов из воды. Хищников и дельфинов обнаружили с помощью дронов, акулы двигались группой вдоль побережья.

