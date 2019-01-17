Журналистку из Нидерландов уличили в связи с террористами

Голландская журналистка Анс Бурсма, которую депортировали из Турции, была связана с террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ организация), заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
По его словам, об этом турецкой стороне сообщили голландские власти.
«Мы действовали на основании разведданных из Нидерландов и приняли предупредительные меры», — отметил он.
Алтун подчеркнул, что не будет «спекулировать на достоверности» информации, поступившей от разведки другой страны, правительство которой может самостоятельно объяснить, почему пришло к такому выводу.
The Netherlands told Turkey that the reporter, who was deported today, had links to Jabhat al-Nusra.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 января 2019 г.
We acted on intelligence from the Netherlands and took a precautionary measure.
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