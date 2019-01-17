Журналистку из Нидерландов уличили в связи с террористами

https://news.ru/storage/news/d1a875d9ae90bac8dbb85635e03e248c/48607f49-6f0c-4e2c-be55-9c04a9ce7d95_850.jpg Nidal Alwaheidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голландская журналистка Анс Бурсма, которую депортировали из Турции, была связана с террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ организация), заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, об этом турецкой стороне сообщили голландские власти.

«Мы действовали на основании разведданных из Нидерландов и приняли предупредительные меры», — отметил он.

Алтун подчеркнул, что не будет «спекулировать на достоверности» информации, поступившей от разведки другой страны, правительство которой может самостоятельно объяснить, почему пришло к такому выводу.

The Netherlands told Turkey that the reporter, who was deported today, had links to Jabhat al-Nusra.



We acted on intelligence from the Netherlands and took a precautionary measure. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 января 2019 г.

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