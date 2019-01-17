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Журналистку из Нидерландов уличили в связи с террористами

Nidal Alwaheidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Голландская журналистка Анс Бурсма, которую депортировали из Турции, была связана с террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ организация), заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, об этом турецкой стороне сообщили голландские власти.

«Мы действовали на основании разведданных из Нидерландов и приняли предупредительные меры», — отметил он.

Алтун подчеркнул, что не будет «спекулировать на достоверности» информации, поступившей от разведки другой страны, правительство которой может самостоятельно объяснить, почему пришло к такому выводу.

Ранее News.ru писал, что Харьковский суд арестовал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко). Женщина будет отправлена в следственный изолятор во Львове. По словам её адвоката Галины Перфильевой, при последней встрече с подзащитной последнюю «везли в суд Харькова для избрания меры пресечения».


#журналист #боевики #турция #террористы #Нидерланды
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