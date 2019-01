Журналистку из Нидерландов уличили в связи с террористами

Голландская журналистка Анс Бурсма, которую депортировали из Турции, была связана с террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ организация), заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, об этом турецкой стороне сообщили голландские власти.

Алтун подчеркнул, что не будет «спекулировать на достоверности» информации, поступившей от разведки другой страны, правительство которой может самостоятельно объяснить, почему пришло к такому выводу.

The Netherlands told Turkey that the reporter, who was deported today, had links to Jabhat al-Nusra.



We acted on intelligence from the Netherlands and took a precautionary measure.