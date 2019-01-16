Выдворенную из РФ журналистку арестовали на Украине

https://news.ru/storage/news/5bb3497a10c5b10f575051af40528de7/bddf4635-19f0-4eb1-b08c-f61f2d562cdf_850.jpg Елена Бойко/vk.com

Елена Бойко

Харьковский суд арестовал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко). Женщина будет отправлена в следственный изолятор во Львове, сообщила её адвокат Галина Перфильева.

Защитница отметила, что при последней встрече с подзащитной последнюю «везли в суд Харькова для избрания меры пресечения», передаёт ТАСС. В настоящее время следователи изучают дело по ч. 1 ст. 110 УК Украины «Призывы к нарушению территориальной целостности страны».

Ранее News.ru писал, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил о готовности взять Бойко на работу. У себя на родине она известна критикой в адрес президента Петра Порошенко.

О депортации сотрудницы СМИ стало известно 13 декабря. Такое решение принял Преображенский суд Москвы. Женщина уже несколько месяцев незаконно находилась на территории России. Вищур уехала с Украины после событий 2014 года и часто выступала в российских телешоу.