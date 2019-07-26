https://static.news.ru/photo/6618203e-afc4-11e9-92ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса для перелёта из Киева в Одессу.

Он летел экономклассом, ничего необычного не происходило, — цитирует одесское издание «Думская» одного из попутчиков президента.

Школьники, летевшие в этом же самолёте, не дали Зеленскому поспать и стали с ним фотографироваться.

Как писал News.ru, первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского. Проект выпустила студия «Квартал-95» и, помимо Шефира, его продюсером был Владимир Зеленский.