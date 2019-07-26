Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса для перелёта из Киева в Одессу.
Он летел экономклассом, ничего необычного не происходило, — цитирует одесское издание «Думская» одного из попутчиков президента.
Школьники, летевшие в этом же самолёте, не дали Зеленскому поспать и стали с ним фотографироваться.
Как писал News.ru, первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского. Проект выпустила студия «Квартал-95» и, помимо Шефира, его продюсером был Владимир Зеленский.