https://static.news.ru/photo/fee23af6-ad59-11e9-aa41-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Сваты» Фото: Квартал-95

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.

Все сюжеты из жизни. Всё это происходило в наших семьях: моей, Володи. Вот эта напряжённость между родителями жены и мужа, борьба за ребёнка. Когда, например, ты думаешь кому первым из них ребёнка завезти, чтобы не было ревности, — рассказал Шефир украинскому изданию «Левый берег».

Проект выпустила студия «Квартал 95» и, помимо Шефира, его продюсером был Владимир Зеленский.

Как писал News.ru, комедийный российский сериал «Сваты», который был запрещён в в Украине два года, вновь выходит на экраны страны. Украинский телеканал «1+1» запустил анонс многосерийного ситкома с участием российского актёра Фёдора Добронравова, которому запрещён въезд на Украину.