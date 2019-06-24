https://static.news.ru/photo/aaff7f02-96a2-11e9-bf76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Сваты»/Студия Квартал 95

Комедийный российский сериал «Сваты», который был запрещен в стране два года, вновь выходит на голубые экраны Украины.

Украинский телеканал 1+1 запустил анонс многосерийного ситкома с участием российского актера Федора Добронравова, которому запрещён въезд на Украину, из-за чего, собственно, сериал и был запрещён к показу на украинском телевидении в 2017 году.

Они не виделись с вами два года и не на шутку соскучились, поэтому решили вернуться и устроить праздник — сериал «Сваты». Смотри скоро на 1+1, — говорится в анонсе ситкома.

СБУ запретила в 2017 году Добронравову въезд на три года из-за визита российского аактёра в Крым. Однако суд в Киеве отменил в марте 2019 года этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в «черный список». В июне россиянина исключили из списка лиц, «угрожающих национальной безопасности», писал News.ru.