https://static.news.ru/photo/ff1a7dbe-b504-11e9-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/NMB1978

Житель британского Ливерпуля Каллум Тейт расстался со своей возлюбленной. В память об отношениях у него осталось совместное фото с девушкой. Пара сидит на фоне Гранд-Каньона (США).

После разрыва парень попросил знатоков Photoshop удалить экс-даму сердца со снимка, чтобы живописным пейзажем любовался только он, пишет « Ридус ». Подписчики отреагировали с юмором, устроив своеобразный конкурс на самый необычный «снимок».

Кто-нибудь шарит в фотошопе? У меня есть фотография из Гранд-Каньона, но там со мной моя бывшая, а я хочу, чтобы тут был только я, — обратился с просьбой молодой человек на своей странице в социальной сети Twitter .

Anyone any good with photoshop? Got this picture of me at the Grand Canyon but it’s with me ex and I just want me in it pic.twitter.com/5pIQwA3LSU — Callum (@callumtaitt) July 28, 2019

Через некоторое время в Сети появились варианты «избавления» от бывшей подруги. Её «съедал» Кинг Конг, ей «заряжали» старинную пушку. Один из юзеров «распылил» даму с помощью Таноса — злодея из комиксов Marvel.

Ещё один пользователь предложил отдать девушку инопланетянам — подписчик создал анимацию, на кадрах которой за ней прибывает летающая тарелка.

Ранее News.ru сообщал, что жительница Турции Стефани Чаглар копирует образы знаменитых актрис, моделей и спортсменок. В этом ей помогает мама, создающая наряды из подручных материалов: бумаги, фольги, картона или даже пакетов для мусора.