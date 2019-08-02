Житель британского Ливерпуля Каллум Тейт расстался со своей возлюбленной. В память об отношениях у него осталось совместное фото с девушкой. Пара сидит на фоне Гранд-Каньона (США).
После разрыва парень попросил знатоков Photoshop удалить экс-даму сердца со снимка, чтобы живописным пейзажем любовался только он, пишет «Ридус». Подписчики отреагировали с юмором, устроив своеобразный конкурс на самый необычный «снимок».
Кто-нибудь шарит в фотошопе? У меня есть фотография из Гранд-Каньона, но там со мной моя бывшая, а я хочу, чтобы тут был только я, — обратился с просьбой молодой человек на своей странице в социальной сети Twitter.
Anyone any good with photoshop? Got this picture of me at the Grand Canyon but it’s with me ex and I just want me in it pic.twitter.com/5pIQwA3LSU
Через некоторое время в Сети появились варианты «избавления» от бывшей подруги. Её «съедал» Кинг Конг, ей «заряжали» старинную пушку. Один из юзеров «распылил» даму с помощью Таноса — злодея из комиксов Marvel.
Ранее News.ru сообщал, что жительница Турции Стефани Чаглар копирует образы знаменитых актрис, моделей и спортсменок. В этом ей помогает мама, создающая наряды из подручных материалов: бумаги, фольги, картона или даже пакетов для мусора.