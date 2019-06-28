https://static.news.ru/photo/bf9942ba-99b6-11e9-825c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

В кулуарах проходящего в японском городе Осака саммите G20 глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, увидев стоящий рояль, не удержался и сыграл на нём фрагмент гимна Евросоюза.

Свидетельствующую об этом фотографию опубликовал в Twitter официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. Еврочиновник запечатлел Юнкера сидящим за музыкальным инструментом.

Ода к радости принципа многосторонних отношений, — написал к снимку Схинас.

Гимн Евросоюза написан по мотивам главной темы четвертой части Девятой симфонии Бетховена и стихотворении Фридриха Шиллера «Ода к радости».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предпочёл прийти на ужин в честь саммита G20 — со своим термосом, в котором был чай, писал News.ru.