В кулуарах проходящего в японском городе Осака саммите G20 глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, увидев стоящий рояль, не удержался и сыграл на нём фрагмент гимна Евросоюза.
Свидетельствующую об этом фотографию опубликовал в Twitter официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. Еврочиновник запечатлел Юнкера сидящим за музыкальным инструментом.
An ode to the joy of multilateralism.— Margaritis Schinas (@MargSchinas)
#G20OsakaSummit #OsakaG20 pic.twitter.com/1f1EC01qzX 28 июня 2019 г.
Ода к радости принципа многосторонних отношений, — написал к снимку Схинас.
Гимн Евросоюза написан по мотивам главной темы четвертой части Девятой симфонии Бетховена и стихотворении Фридриха Шиллера «Ода к радости».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предпочёл прийти на ужин в честь саммита G20 — со своим термосом, в котором был чай, писал News.ru.