Ячейку террористов из Узбекистана раскрыли в Швеции

https://news.ru/storage/news/1b444d9a126f4019c19cad29dc8a59fa/c983626c-e35c-4b2d-ac12-e47282316c1c_850.jpg PER-OLOF/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Швеции предъявила обвинения в планировании теракта трём мигрантам из Узбекистана и Киргизии. Им же и ещё трём их знакомым предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

Фигурантам дела от 30 до 46 лет. Пятерых из них задержали в ходе рейда полиции в конце апреля в городке Стрёмсунд. Еще один мужчина находится на свободе.

Согласно первому обвинению, мигранты хранили «большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей».

«Если бы этот теракт был совершен, он бы серьезно навредил Швеции», — отмечается в заявлении прокуратуры.

В отношении остальных сыщики пришли к выводу о спонсировании ими боевиков ИГ (запрещено в России) за рубежом.

По данным шведских СМИ, как минимум один из этих людей поддерживал контакты с беженцем из Узбекистана Рахматом Акиловым, который в апреле 2017 года совершил наезд на пешеходов в Стокгольме. Тогда погибли пять человек. Преступника приговорили к пожизненному заключению.

Ранее News.ru писал о том, что Акилов будет отбывать пожизненный срок в самой строгой колонии Швеции, в специальном отделении тюрьмы Кумла. Здесь находятся самые опасные преступники.