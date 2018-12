США выведут войска из Сирии по примеру России

Заявленный Вашингтоном вывод войск из Сирии может быть осуществлен по российскому сценарию: Кремль неоднократно объявлял о сокращении военного присутствия, при этом не учитывал в статистике спецназ и военную полицию. Однако полный выход США из Сирии, вопреки распространённому мнению, не стабилизирует, а наоборот, со временем лишь взорвёт ситуацию в стране и регионе.

США начали вывод своих войск из Сирии, сообщила 19 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Вывод войск из Сирии займёт от 60 до 100 дней, цитирует Reuters официального представителя США. Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединённых Штатов в Сирии выполнена. «Мы победили ИГ (запрещено в России. — Ред.) в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа», — отметил президент США.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.