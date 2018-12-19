США выведут войска из Сирии по примеру России

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Как сокращение контингента отразится на ситуации в САР

Заявленный Вашингтоном вывод войск из Сирии может быть осуществлен по российскому сценарию: Кремль неоднократно объявлял о сокращении военного присутствия, при этом не учитывал в статистике спецназ и военную полицию. Однако полный выход США из Сирии, вопреки распространённому мнению, не стабилизирует, а наоборот, со временем лишь взорвёт ситуацию в стране и регионе.

США начали вывод своих войск из Сирии, сообщила 19 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Переходя к следующей фазе этой операции, мы начали возвращать домой американских солдат», — говорится в заявлении Сандерс.

Вывод войск из Сирии займёт от 60 до 100 дней, цитирует Reuters официального представителя США. Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединённых Штатов в Сирии выполнена. «Мы победили ИГ (запрещено в России. — Ред.) в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа», — отметил президент США.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Заявлению Трампа предшествовали публикации в CNN и The Wall Street Journal о том, что Белый дом разработает планы по «полному» и «быстрому» выводу американского контингента. Этот шаг последовал за телефонными переговорами между Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который анонсировал операцию против «курдских сепаратистов» на восточном берегу Евфрата, где как раз и развёрнуты американские объекты. Однако решение Трампа вроде как противоречит заявлению спецпредставителя США по Сирии Джеймсу Джеффри, который отмечал, что Штаты хотя отказались от требования отставки президента Сирии Башара Асада как условия для урегулирования сирийского конфликта, однако одна из основных задач Америки — вывод из САР иранских сил.

Пока неизвестно, насколько полным будет вывод американских войск — как правило, в официальных данных американцев не учитываются силы спецназначения и гражданский персонал. Возможно, США и их союзники по коалиции — прежде всего Франция — сократят присутствие, но останутся контролировать район сирийско-иракской границы и препятствовать полномасштабной зачистке курдских анклавов протурецкими силами. Но и ограниченное развёртывание протурецких войск к востоку от Евфрата может быть использовано США для давления на политическое крыло курдско-арабского альянса «Демократические силы Сирии» и более активной интеграции представителей арабских племён, которые всё чаще проявляют недовольство курдской монополией. В этом им могут посодействовать Саудовская Аравия и ОАЭ, делегации которых посещали территории ДСС, — они заинтересованы препятствовать росту турецкого влияния в этих районах.

Нельзя исключать возможности очередного российско-турецкого бартера с последующим выводом оппозиции из Идлиба в Заевфратье — вариант трудноисполнимый, но в сирийской действительности вовсе не фантастический.

Sebastian Backhaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В целом решение Трампа как минимум полностью противоречит его стратегии сдерживания Ирана: контроль объекта возле ат-Танфа возле иорданской границы пока позволяет США и союзной оппозиции — выходцам из восточной провинции Дейр эз-Зор — препятствовать функционированию одного из маршрутов «шиитского коридора». Контроль объектов в Заевфратье, во-первых, препятствует укоренению там Ирана, который на востоке Сирии имеет многочисленные местные и иностранные, но интегрированные в ВС САР группы, но и ведет пропаганду через различные образовательные центры. Во-вторых, поддержка курдов на северо-востоке пока создала буфер для проникновения в местные арабские группы «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), при том, что идеи ИГ и так довольно сильно укоренились в сознании местных нищих арабов. В-третьих, сдерживает реинкарнацию ИГ.

Кроме того, несмотря на заявления российских официальных лиц о том, что присутствие США в Сирии дестабилизирует обстановку и нарушает суверенитет Сирии, оно во многом выгодно Москве. С одной стороны, это позволяет не вкладываться в решение задач по стабилизации восточных районов с курдами и многочисленными арабскими племенами, с другой — закулисные консультации России и США позволяют иметь рычаг воздействия на Дамаск и Иран, которые опасаются договоренностей за их спиной.

При этом, откровенно говоря, становится призрачной надежда на то, что отсутствие угрозы со стороны США позволит России продвинуть более-менее приемлемый для всех вариант политического урегулирования в Женеве — Дамаск вряд ли решится на какие-либо реформы и продолжит имитировать заинтересованность в переговорах с оппонентами.