https://static.news.ru/photo/0932a4d8-a4a3-11e9-beb9-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сотрудники могут помочь провести в Молдавии реформы, которые связаны с системой юстиции. С таким заявлением выступила премьер молдавского государства Майя Санду.

Идут переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили, — сказала политик.

Она отметила, что сейчас Саакашвили занят из-за участия в предвыборной гонке на Украине. Однако молдавское правительство рассчитывает на его безвозмездную помощь, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Бухарест готов оказать Кишинёву экспертную поддержку в проведении реформы государственных институтов, сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместном брифинге с премьером Молдавии Майей Санду.