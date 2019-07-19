https://static.news.ru/photo/bc83baf4-ab8d-11e9-ba6f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tasnim News Agency/via AP/ТАСС

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал публикацию Sunday Mirror о том, что Россия может быть причастна к захвату британского танкера в Ормузском проливе. По его словам, эта версия похожа на паранойю.

Можно придумать что угодно, в том числе историю про «ложные GPS». Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира? Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате «подмены данных» расчехляли оружие и грозили нарастить своё присутствие в этом регионе? — цитирует его РИА Новости .

По его словам, эта статья показывает, что США и Великобритания придумали «очередной бред» про российскую угрозу, чтобы оправдать свои действия в регионе.

Придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся — такова современная стратегия коллективного Запада, — заключил сенатор.

Ранее News.ru писал, что Служба британской внешней разведки МИ-6 расследует версию о причастности РФ к захвату танкера Stena Impero. Специалисты выясняют, не мог ли танкер быть заманен в ловушку сигналами с ложными координатами GPS, которые Иран распространил с помощью «российских шпионских технологий».