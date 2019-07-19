https://static.news.ru/photo/52dd548e-abab-11e9-a260-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tasnim News Agency/via AP/ТАСС

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал не верить домыслам британского таблоида Sunday Mirror о причастности российских спецслужб к задержанию танкера в Иране.

Британское издание предположило, что Россия может быть причастна к задержанию судна. По данным таблоида, из-за шпионских технологий экипаж мог получить ложные координаты GPS и заплыть в иранские территориальные воды.

Вместо того чтобы отвечать на главный вопрос, вам подбрасывают второстепенные, — рассказал РБК сенатор, добавив, что сообщение является информационной ловушкой.

При этом Климов отметил, что случаи, когда иностранные спецслужбы сбивают приборы транспортных средств, действительно бывают, и это иногда приводит к трагедиям.

Как ранее сообщал News.ru, 19 июля британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Стражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива. На борту Stena Impero находятся трое россиян.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила.