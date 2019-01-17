Украина переходит от печатания денег к чеканке

https://news.ru/storage/news/392832e9ce3c84f6481c03c5976763f1/a32436c0-0f89-4348-b6d6-2e1cb8a9fff3_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Яков Смолий

Национальный банк Украины (НБУ) перестанет печатать купюры номиналом пять и десять гривен. На смену им придут монеты.

Так, заявили в Нацбанке, долговечнее — металлические деньги держатся в обиходе дольше бумажных — и экономичнее.

«Изготовление монет и их обращение значительно дешевле для НБУ, чем банкноты», — цитирует главу банка Якова Смолия Lenta.ru.

Он уточнил, что металлические пять гривен будут вводиться в оборот в 2019 году, а десять — в последующие годы.

Совсем отказываться от купюр на Украине не планируют. Их продолжат выпускать ограниченным тиражом, который большей частью будет предназначен для коллекционеров.

Ранее, как сообщал News.ru, российские аналитики высказали мнение, что после президентских выборов власти Украины объявят дефолт. Дело в том, что уже сейчас государственный долг страны превышает 70% ВВП.