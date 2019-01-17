USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent60.61 $ Bitcoin3,635.56 $
МОСКВА-6°C21:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украина переходит от печатания денег к чеканке

Яков Смолий Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Яков Смолий

в мире [ версия для печати ]

Национальный банк Украины (НБУ) перестанет печатать купюры номиналом пять и десять гривен. На смену им придут монеты.

Так, заявили в Нацбанке, долговечнее — металлические деньги держатся в обиходе дольше бумажных — и экономичнее.

«Изготовление монет и их обращение значительно дешевле для НБУ, чем банкноты», — цитирует главу банка Якова Смолия Lenta.ru.

Он уточнил, что металлические пять гривен будут вводиться в оборот в 2019 году, а десять — в последующие годы.

Совсем отказываться от купюр на Украине не планируют. Их продолжат выпускать ограниченным тиражом, который большей частью будет предназначен для коллекционеров.

Ранее, как сообщал News.ru, российские аналитики высказали мнение, что после президентских выборов власти Украины объявят дефолт. Дело в том, что уже сейчас государственный долг страны превышает 70% ВВП.


#экономика #украина #деньги #гривны
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
экономика 18:01, 5 января 2019
Украинская экономика может рухнуть сразу после выборов
в мире 16:58, 4 января 2019
Порошенко задекларировал миллионы долларов в новом году
Новая монета в пять гривен будет коллекционной
политика 20:49, 24 апреля 2018
Украина вернёт Крым на гривны
Новая монета в пять гривен будет коллекционной
Лента новостей
в мире 21:35
Сербскую часть «Турецкого потока» постоят до конца года
общество 21:32
Сайт пиццерии «Папа Джонс» упал из-за скидок
в мире 21:28
Улицы Белграда заполонили ожидающие Путина сербы
в мире 21:19
Станции перехвата ракет США объяснили оружейным лобби
в мире 21:15
Трамп пытается сохранить пост за счёт «российской угрозы»
Другие новости
в мире 21:35
Сербскую часть «Турецкого потока» постоят до конца года
в мире 21:28
Улицы Белграда заполонили ожидающие Путина сербы
в мире 21:19
Станции перехвата ракет США объяснили оружейным лобби
в мире 21:15
Трамп пытается сохранить пост за счёт «российской угрозы»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top