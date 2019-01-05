Украинская экономика может рухнуть сразу после выборов

https://news.ru/storage/news/efadc8c0f1de92ca925fcaee0620c6b1/b4d841d0-3b72-40bb-90bb-a3037cace859_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские аналитики предполагают, что после президентских выборов власти Украины объявят дефолт. Дело в том, что уже сейчас государственный долг страны превышает 70% ВВП.

По мнению руководителя Московской школы политконсалтинга Дмитрия Перлина, при декларируемых в настоящее время темпах роста вернуть экономику страны до уровня 2013 года удастся не ранее 2028 года. Он уверен, что никто из серьёзных игроков не заинтересован в восстановлении экономики страны, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что работники шахты госпредприятия «Селидовуголь» уже четвёртый день продолжают голодовку в надежде, что им погасят долги по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, шахтёры получили 25 млн гривен (примерно $900 тыс.), однако остался долг за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года, а также 34,5 млн гривен недоплаты за 2016 год.