Трюдо ответил на смертный приговор канадцу в Китае

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил крайнюю озабоченность в связи с вынесением смертного приговора канадцу в Китае. Канадский политик назвал решение суда «произвольным».

#BREAKING: China 'arbitrarily' sentencing Canadian to death of 'extreme concern', Trudeau says pic.twitter.com/l4IvB9FSkp