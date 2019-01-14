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Трюдо ответил на смертный приговор канадцу в Китае

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо G20 Argentina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил крайнюю озабоченность в связи с вынесением смертного приговора канадцу в Китае. Канадский политик назвал решение суда «произвольным».

Ранее News.ru писал, что суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин вынес смертный приговор гражданину Канады Роберту Ллойду Шелленбергу. Мужчина был пойман на контрабанде наркотиков. Всё его личное имущество будет конфисковано после приведения приговора в исполнение. 


#китай #канада #приговор #смертнаяказнь #трюдо
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