Трюдо ответил на смертный приговор канадцу в Китае

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил крайнюю озабоченность в связи с вынесением смертного приговора канадцу в Китае. Канадский политик назвал решение суда «произвольным».

#BREAKING: China 'arbitrarily' sentencing Canadian to death of 'extreme concern', Trudeau says pic.twitter.com/l4IvB9FSkp — AFP news agency (@AFP) 14 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин вынес смертный приговор гражданину Канады Роберту Ллойду Шелленбергу. Мужчина был пойман на контрабанде наркотиков. Всё его личное имущество будет конфисковано после приведения приговора в исполнение.