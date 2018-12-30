Трамп раскрыл «величайший обман» в истории США

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал «сговор» его предвыборного штаба с российскими властями «величайшим обманом» в истории Соединённых Штатов.

«Фабрикация сговора с Россией — величайший обман в истории американской политики», - написал лидер США на своей странице в Twitter.

Он также предположил, что если какой-либо сговор с Москвой и существовал, то у демократов и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Кроме того, Трамп сообщил, что Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) во время президентского срока Барака Обамы сфальсифицировали расследование для Хиллари Клинтон, чтобы уничтожить своего главного соперника.

«Теперь это выглядит коррумпированным и незаконным. Факты уже известны», – добавил американский лидер.

“Absolutely nothing” (on Russian Collusion). Kimberley Strassel, The Wall Street Journal. The Russian Collusion fabrication is the greatest Hoax in the history of American politics. The only Russian Collusion was with Hillary and the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2018

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн решил пойти на сделку со следствием. Он предоставил специальному прокурору Роберту Мюллеру информацию о контактах членов переходного штаба Дональда Трампа с представителями российских властей.

Демократы обвинили Трампа в сговоре с Кремлём сразу же после его победы на президентских выборах в 2016 году. При этом никаких доказательств по данному обвинению за два года предоставлено так и не было. В Москве неоднократно опровергали любое вмешательство в выборы США и других государств.

Ранее News.ru писал о том, что эксперты проекта вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмы сетевого анализа Graphika подготовили доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году. Они пришли к утвердительному выводу на основе анализа миллионов сообщений, видеоматериалов и фотоснимков, размещённых в Facebook, Twitter и Google.