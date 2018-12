Трамп раскрыл «величайший обман» в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал «сговор» его предвыборного штаба с российскими властями «величайшим обманом» в истории Соединённых Штатов.

Он также предположил, что если какой-либо сговор с Москвой и существовал, то у демократов и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Кроме того, Трамп сообщил, что Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) во время президентского срока Барака Обамы сфальсифицировали расследование для Хиллари Клинтон, чтобы уничтожить своего главного соперника.

“Absolutely nothing” (on Russian Collusion). Kimberley Strassel, The Wall Street Journal. The Russian Collusion fabrication is the greatest Hoax in the history of American politics. The only Russian Collusion was with Hillary and the Democrats!