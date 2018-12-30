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Трамп раскрыл «величайший обман» в истории США

Президент США Дональд Трамп White House/Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп назвал «сговор» его предвыборного штаба с российскими властями «величайшим обманом» в истории Соединённых Штатов.

«Фабрикация сговора с Россией — величайший обман в истории американской политики», - написал лидер США на своей странице в Twitter.

Он также предположил, что если какой-либо сговор с Москвой и существовал, то у демократов и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Кроме того, Трамп сообщил, что Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) во время президентского срока Барака Обамы сфальсифицировали расследование для Хиллари Клинтон, чтобы уничтожить своего главного соперника.

«Теперь это выглядит коррумпированным и незаконным. Факты уже известны», – добавил американский лидер.

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн решил пойти на сделку со следствием. Он предоставил специальному прокурору Роберту Мюллеру информацию о контактах членов переходного штаба Дональда Трампа с представителями российских властей.

Демократы обвинили Трампа в сговоре с Кремлём сразу же после его победы на президентских выборах в 2016 году. При этом никаких доказательств по данному обвинению за два года предоставлено так и не было. В Москве неоднократно опровергали любое вмешательство в выборы США и других государств.

Ранее News.ru писал о том, что эксперты проекта вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмы сетевого анализа Graphika подготовили доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году. Они пришли к утвердительному выводу на основе анализа миллионов сообщений, видеоматериалов и фотоснимков, размещённых в Facebook, Twitter и Google.


#дональдтрамп #сша #вмешательствоввыборы
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