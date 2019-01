Трамп отказался давать деньги на борьбу с пожарами

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами. Он назвал действия властей штата позорными и неэффективными.

Президент приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги Калифорнии, пока власти не приведут свои законы в порядок, и сам же подчеркнул, что это маловероятно.

Billions of dollars are sent to the State of California for Forest fires that, with proper Forest Management, would never happen. Unless they get their act together, which is unlikely, I have ordered FEMA to send no more money. It is a disgraceful situation in lives & money!