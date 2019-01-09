Трамп отказался давать деньги на борьбу с пожарами

https://news.ru/storage/news/d36780020dd9635b142d44c5fbc9344b/9c41cbb7-b0d5-41ce-bfd2-96fb93ab41bc_850.jpg Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп (в центре)

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами. Он назвал действия властей штата позорными и неэффективными.

«Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для борьбы с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли», — написал Трамп в Twitter.

Президент приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги Калифорнии, пока власти не приведут свои законы в порядок, и сам же подчеркнул, что это маловероятно.

Billions of dollars are sent to the State of California for Forest fires that, with proper Forest Management, would never happen. Unless they get their act together, which is unlikely, I have ordered FEMA to send no more money. It is a disgraceful situation in lives & money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что пёс по кличке Мэдисон дождался хозяев, которые спустя почти месяц вернулись к месту, где до лесного пожара в Калифорнии находился их дом. В местной организации по спасению бездомных животных отметили, что собака словно охраняла своё бывшее жилище. Пока хозяева отсутствовали, питомца подкармливали.