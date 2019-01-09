USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent60.88 $ Bitcoin4,003.12 $
МОСКВА-14°C20:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп отказался давать деньги на борьбу с пожарами

Дональд Трамп (в центре) Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами. Он назвал действия властей штата позорными и неэффективными.

«Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для борьбы с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли», — написал Трамп в Twitter.

Президент приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги Калифорнии, пока власти не приведут свои законы в порядок, и сам же подчеркнул, что это маловероятно.

Ранее News.ru писал, что пёс по кличке Мэдисон дождался хозяев, которые спустя почти месяц вернулись к месту, где до лесного пожара в Калифорнии находился их дом. В местной организации по спасению бездомных животных отметили, что собака словно охраняла своё бывшее жилище. Пока хозяева отсутствовали, питомца подкармливали.


#дональдтрамп #КАЛИФОРНИЯ #лесныепожары
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
в мире 19:24, 25 ноября 2018
Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии локализован
в мире 06:21, 22 ноября 2018
Жертв пожаров в Калифорнии стало больше
в мире 17:43, 20 ноября 2018
Тысячам погорельцев из Калифорнии негде жить
Лента новостей
в мире 20:29
Украина отказалась от наблюдателей РФ на выборах
в мире 20:26
Министры обороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии
общество 20:13
Еду из дома запретят приносить в российские школы
экономика 20:13
Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с декабря
спорт 20:00
Мотогонщик Солтре выиграл 3-й этап «Дакара»
Другие новости
в мире 20:29
Украина отказалась от наблюдателей РФ на выборах
в мире 20:26
Министры обороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии
в мире 19:50
Посла Японии пригласили в МИД РФ из-за заявлений по Курилам
в мире 19:46
Премьер-министру Австралии пририсовали вторую левую ногу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top