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Трамп хочет прекратить финансовую помощь Гондурасу

Президент США Дональд Трамп SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает оказывать финансовую помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи с тем, что власти этих стран не участвуют в борьбе с миграционным кризисом.

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, лишь забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе создается новый „караван“ из мигрантов, и они ничего не делают», — написал американский лидер в Twitter.

Дональд Трамп подчеркнул, что эти три страны в течение многих лет используют США в своих интересах, поэтому вся оказываемая помощь будет немедленно прекращена.

Ранее Госдепартамент сообщил, что Вашингтон выделит $10,6 млрд помощи для Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Однако теперь американский лидер намерен отменить данную помощь за то, что власти этих стран не приняли меры по остановке потока мигрантов через территории своих стран.

Как писал News.ru, уже четвёртый караван жителей Сальвадора, стремящихся к лучшей жизни, устремился в сторону границы США. В его состав входят порядка 150 человек. Кроме того, к границам Соединённых Штатов в настоящее время по территории Мексики идут ещё несколько тысяч мигрантов из Гондураса. Власти США отказываются принять нелегалов.


#сша #Трамп #МЕКСИКА #иммигранты #Гватемала #Сальвадор #Гондурас
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