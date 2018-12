Трамп хочет прекратить финансовую помощь Гондурасу

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает оказывать финансовую помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи с тем, что власти этих стран не участвуют в борьбе с миграционным кризисом.

Дональд Трамп подчеркнул, что эти три страны в течение многих лет используют США в своих интересах, поэтому вся оказываемая помощь будет немедленно прекращена.

.....Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of U.S. for years!