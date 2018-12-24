Суд готовится предъявить обвинения Кевину Спейси

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Кевин Спейси

Суд округа Нантакет (штат Массачусетс) готовится предъявить обвинение в сексуальных домогательствах Кевину Спейси. Заседание по очередному делу, фигурантом которого стал актёр, состоится 7 января.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в июле 2016 года. По версии следствия, тогда Спейси в одном из местных баров пытался споить алкоголем, а затем совратить 18-летнего сына бывшей ведущей новостей бостонского телеканала WCVB-TV Хизер Анру. Публичные слушания по этому делу прошли 20 декабря, суд решил привлечь актёра за «непристойные и оскорбительные действия», сообщает издание Boston Globe.

Kevin Spacey is due to be arraigned on a charge of indecent assault and battery at Nantucket District Court on Jan. 7. https://t.co/sbvpFb8SN8 — The Boston Globe (@BostonGlobe) December 24, 2018

Громкий скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в октябре прошлого года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад. После этого Спейси был вынужден сделать каминг-аут. Вскоре аналогичные обвинения против него выдвинули ещё около 30 человек, среди них в основном мужчины. Это фактически поставило крест на карьере оскароносного актёра. Его выгнали из сериала «Карточный домик», в котором он исполнял роль президента США Фрэнка Андервуда.

Между тем сегодня на YouTube-канале Спейси появилось видео, где он обращается к зрителям от лица своего знаменитого персонажа, которого сценаристы шоу убили в последнем сезоне. Актёр говорит о событиях в сериале, однако монолог так или иначе перекликается с происходящим вокруг него самого.