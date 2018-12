Суд готовится предъявить обвинения Кевину Спейси

Суд округа Нантакет (штат Массачусетс) готовится предъявить обвинение в сексуальных домогательствах Кевину Спейси. Заседание по очередному делу, фигурантом которого стал актёр, состоится 7 января.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в июле 2016 года. По версии следствия, тогда Спейси в одном из местных баров пытался споить алкоголем, а затем совратить 18-летнего сына бывшей ведущей новостей бостонского телеканала WCVB-TV Хизер Анру. Публичные слушания по этому делу прошли 20 декабря, суд решил привлечь актёра за «непристойные и оскорбительные действия», сообщает издание Boston Globe.

Kevin Spacey is due to be arraigned on a charge of indecent assault and battery at Nantucket District Court on Jan. 7. https://t.co/sbvpFb8SN8