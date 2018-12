Стрелок из Вены задержан

Полиция задержала мужчину, который расстрелял двух человек в центре австрийской столицы. При этом правоохранители отмечают, что у него мог быть сообщник: по данному факту стражи порядка разыскивают чёрный автомобиль марки Mercedes.

Там отмечается, что версия теракта исключена.

About 1.30pm a male suspect has fired several shots at two victims in Vienna #InnereStadt. One person died at the scene, another one has been severely injured. We expect to deal with a specific crime. There is no threat for non-participants. A major dragnet operation is going on.