Стрелок из Вены задержан

https://news.ru/storage/news/d5aa9485536f57dd9be824d1a240a7cb/4261e6b1-c0a9-4432-bc34-b858ac10bbd0_850.jpg Eibner-Pressefoto/imago stock&people/Global Look Press

Полиция задержала мужчину, который расстрелял двух человек в центре австрийской столицы. При этом правоохранители отмечают, что у него мог быть сообщник: по данному факту стражи порядка разыскивают чёрный автомобиль марки Mercedes.

«Мы рассчитываем разобраться с конкретным преступлением. Для невовлечённых в конфликт угрозы нет. Ведётся крупная операция», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Там отмечается, что версия теракта исключена.

About 1.30pm a male suspect has fired several shots at two victims in Vienna #InnereStadt. One person died at the scene, another one has been severely injured. We expect to deal with a specific crime. There is no threat for non-participants. A major dragnet operation is going on. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21 декабря 2018 г.

На месте работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение спецназа Австрии «Кобра». Территория огорожена.

Как писал News.ru, в результате стрельбы в Вене были ранены два человека. Один из них скончался на месте, ещё один пострадавший доставлен в больницу.