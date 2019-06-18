https://static.news.ru/photo/36c41614-9159-11e9-88ae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

Данные действия направлены на обеспечение безопасности американских военнослужащих, находящихся в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона в Twitter .

Шанахан также отметил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако он уточнил, кто именно угрожает американцам на Ближнем Востоке.

Недавние иранские атаки подтверждают ранее полученные нами данные, что иранские силы и их доверенные лица угрожают персоналу и интересам Соединённых Штатов по всему региону, — заявил Шанахан.

3 of 4: The United States does not seek conflict with Iran. The action today is being taken to ensure the safety & welfare of our military personnel working throughout the region & to protect our national interests. — Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) 17 июня 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе. Обнародованные фотографии, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных. На снимках видно, как некие люди якобы снимают с борта танкера Kokuka Courageous взрывчатку, а также белый катер без опознавательных знаков, оснащённый пулемётной турелью. Люди на изображениях одеты в темно-зелёную форму, которая, по мнению Пентагона, выдаёт в них Стражей Исламской революции.