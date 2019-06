Данные действия направлены на обеспечение безопасности американских военнослужащих, находящихся в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона в Twitter .

Шанахан также отметил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако он уточнил, кто именно угрожает американцам на Ближнем Востоке.

3 of 4: The United States does not seek conflict with Iran. The action today is being taken to ensure the safety & welfare of our military personnel working throughout the region & to protect our national interests.