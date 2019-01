Как быки ломают ковбоев Америки

Несмотря на протесты экологов и правозащитников, в США и других странах до сих пор продолжают проводится соревнования по «кровавому спорту» — родео. По сравнению с нравами Дикого Запада нынешние правила состязаний стали более гуманными, но показатель травм, заканчивающихся летальным исходом, всё равно высок: наездники на быках оказываются в больнице намного чаще, чем игроки в американский футбол и хоккеисты. Несмотря на это, главные противники закрытия «скачек на быках» — сами наездники, которые в поединке со смертельно опасным животным, чувствуют себя по-настоящему крутыми парнями.

Один из лучших наездников на быках (Bull Riders, «булл-райдеры») в мире 25-летний Мейсон Лоу погиб во время родео в Денвере (штат Колорадо). Об этом сообщил в своём Twitter глава международной организации наездников на быках Professional Bull Riders (PBR) Шон Глиссен — она объединяет более 1,2 тысячи наездников из США, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.

We are deeply saddened to report that Mason Lowe passed away this evening following injuries sustained at the PBR event in Denver. The entire PBR and National Western sports family extends our heartfelt condolences and deepest sympathies to Mason’s wife Abbey and his family. pic.twitter.com/nFtVoIWj0K