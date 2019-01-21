Как быки ломают ковбоев Америки

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Соревнования по родео опаснее американского футбола

Несмотря на протесты экологов и правозащитников, в США и других странах до сих пор продолжают проводится соревнования по «кровавому спорту» — родео. По сравнению с нравами Дикого Запада нынешние правила состязаний стали более гуманными, но показатель травм, заканчивающихся летальным исходом, всё равно высок: наездники на быках оказываются в больнице намного чаще, чем игроки в американский футбол и хоккеисты. Несмотря на это, главные противники закрытия «скачек на быках» — сами наездники, которые в поединке со смертельно опасным животным, чувствуют себя по-настоящему крутыми парнями.

«Мы не спортсмены, мы воины»

Один из лучших наездников на быках (Bull Riders, «булл-райдеры») в мире 25-летний Мейсон Лоу погиб во время родео в Денвере (штат Колорадо). Об этом сообщил в своём Twitter глава международной организации наездников на быках Professional Bull Riders (PBR) Шон Глиссен — она объединяет более 1,2 тысячи наездников из США, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.

We are deeply saddened to report that Mason Lowe passed away this evening following injuries sustained at the PBR event in Denver. The entire PBR and National Western sports family extends our heartfelt condolences and deepest sympathies to Mason’s wife Abbey and his family. pic.twitter.com/nFtVoIWj0K — Sean Gleason (@pbrceo) January 16, 2019

Лоу выступал верхом на быке по кличке «Тяжёлые времена» и свалился с животного. Бык наступил ему задним левым копытом на грудную клетку, однако защитный жилет не спас, и спортсмен умер в больнице от травм. Тем не менее, бык продолжит участие в родео, добавил Глиссен.

Лоу занимал 18 место в мировом рейтинге профессиональных наездников на быках. За последний сезон он одержал победу в более чем 70% выступлений, и заработал почти $100 тысяч.

Чтобы победить в американском состязании, нужно более 8 секунд усидеть на спине животного, держась за верёвку, один конец которой наброшен на тело быка, а другой — намотан на шею наездника. Масса животного, как правило, колеблется от 500 килограммов до тонны. При этом, чем агрессивней ведёт себя бык во время соревнования, тем больше баллов получает наездник. Именно жёсткие правила делают родео одним из самых опасных видов спорта. Как рассказал хирург PBR изданию USA Today, одно из пятнадцати состязаний обязательно заканчивается серьёзными травмами наездника и практически каждое не обходится без ушибов и кровоподтёков.

«Бык весом до 2000 фунтов (около 900 кг, — News.ru) по определению сильнее, чем оседлавший его спортсмен… Мы не завышаем количество травм, это правда. Скачки на быках — это „не контактный“ вид спорта, это состязание, в котором нужно усидеть на животном, а не мериться с ним силами», — пояснил врач.

Тяжесть травм

В июле 2018 года во время состязаний в Шайенне (штат Вайоминг) бык по кличке «Грозовая туча» случайно «задел» корпусом лицо сброшенного наездника Чейза «Преступника» (Chase Outlaw). В результате у Чейза оказалось сломано около 30-ти лицевых костей. В больнице лицевые хирурги, чтобы восстановить лицо наездника, использовали 68 стальных и 11 титановых пластин, а также кости из затылочной части черепа. Несмотря на столь серьёзные травмы, «Преступник» уже через два месяца вернулся к состязаниям.

dfbphotos/flickr.com

«Да, я боюсь, но именно потому мы такие крутые, что умеем победить свой страх… Мы не просто спортсмены, мы чёртовы воины!», — объяснил Чейз свой мужественный поступок журналистам.

В мае 2018 года в бразильской Маринге погиб 24-летний Гильяр Антонио — бык наступил ему копытом на грудную клетку, смерть наступила фактически мгновенно. В том же месяце в Саратоге (штат Вайоминг, США) животное весом около тонны прижало к забору 30-летнего Джейсона Брасдела — наездник умер через месяц в больнице от внутреннего кровотечения.

Резонанс вызвало самоубийство 25-летнего Тая Поццобона в январе 2017 года. Лучший «булл-райдер» Канады, заработавший в 2016 году $100 000, отравился угарным газом в гараже в родном городе Меррит. Причиной суицида оказалась длительная депрессия, вызванная тяжёлой формой энцефалопатии — заболевание головного мозга, развивающееся после многочисленных травм головы. За свою карьеру «булл-райдера» Поццобон не менее 15 раз получал тяжёлые черепно-мозговые травмы.

«Когда после смерти врачи сканировали мозг Поццобона, он светился, как рождественская ёлка», — описывает состояние спортсмена его друг Рэнди Квартиери в интервью изданию San Antonio Express-News.

Одну из самых тяжёлых травм канадский «булл райдер» получил во время родео в городе Саскатуне 14 ноября 2014 года. Поццобон был сброшен быком, потерял сознание и получил удар копытом по шлему, в результате чего защита раскололась на части. Через четыре месяца лечения наездник снова стал участвовать в соревнованиях. По словам близких, родео было «его иррациональной страстью», и он не думал о последствиях.

Как рассказала вдова Поццобона Джейд канадской газете The Globe and Mail, в последние годы у её супруга часто наблюдались провалы в памяти. Кроме того, она замечала другие странности в его поведении.

«Тай часто звонил мне, сообщая, что забыл, куда и зачем он направляется… Порой у него случались расстройства речи, невозможно было понять, о чём он говорит… Часто ночью, когда он спал, он принимал позу наездника во сне», — сообщила Джейд.

Запретить нельзя участвовать

Трагический случай с Поццобоном заставил PBR более внимательно отнестись к состоянию здоровья спортсменов: теперь даже после лёгкого сотрясения наезднику предоставляется обязательный отпуск, хотя врачи и правозащитники требуют вообще запретить этот вид спорта, пишет The Globe and Mail. Несмотря на многочисленные меры безопасности и обязательное присутствие на каждом соревновании команды профессиональных медиков, родео превосходит по травматизму все другие опасные экстремальные виды спорта. «Булл райдеры», согласно исследованиям, получают тяжёлые травмы в 13 раз чаще, чем хоккеисты, и в девять раз чаще, чем игроки в американский футбол. По статистике смертей родео зачастую превосходит альпинизм и другие экстремальные виды спорта, что обуславливает популярность зрелища.

«Нам нравится не просто скакать на быках… Нравится этот страх, самоотверженность, чувство победы над животным… Я люблю этот спорт больше всего на свете», — делится с изданием впечатлениями 23-летний «булл райдер» Тим Липсетт.

За отмену родео выступают более 170-ти зоозащитных организаций со всего мира. Как и в случае с испанской корридой, зоозащитники видят в традиционном ковбойском состязании издевательство над быками, ведь животное вовсе не хочет быть осёдланным. Кроме того, чтобы сделать соревнования более зрелищными, быков зачастую специально дразнят, чтобы животное активнее старалось сбросить наездника. Некоторых своих целей зоозащитники уже добились: с 2007 года по их инициативе запрещено использование электрошокера, которым раньше «раззадоривали» быка перед состязанием, и обязательно присутствие ветеринаров.