https://static.news.ru/photo/e21df80a-a332-11e9-b3da-fa163e074e61_1024.jpg Николоз Гварамия Фото: OSCE Parliamentary Assembly from Copenhagen, Denmark- Nika Gvaramia, Director General of Rustavi 2, CC BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали одного из акционеров Нино Нижарадзе, которая требует отставки генерального директора Ники Гварамии.

Это решение не было неожиданным, так как партнёры и сам Гварамия всегда придерживаются единого мнения, — цитирует РИА Новости адвоката Нино Нижарадзе.

Как писал News.ru, Нино Нижарадзе была возмущена реакцией Гварамии на решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии. Генеральный директор канала «Рустави 2» пообещал мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию, чтобы отомстить грузинским непатриотичным производителям.