Внешнеполитическое ведомство Белоруссии решительно осудило инциденты со стрельбой в Техасе и Огайо.
Дипломаты выразили «глубочайшие соболезнования» родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления получившим ранения.
Решительно осуждаем жестокие массовые расстрелы в #ЭльПасо, штат Техас, и #Дейтон, штат Огайо. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. pic.twitter.com/hSMpcv1F4o
Ранее 3 августа в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек и ещё 26 пострадали. Второй подобный инцидент произошёл в Дейтоне (Огайо). Там погибли по меньшей мере 10 человек.
Как писал News.ru, полиция США установила, что стрельбу по людям в Техасе открыл 21-летний белый американец Патрик Крузиос. В манифесте, опубликованном в соцсетях, он написал, что защищает Америку от нашествия иностранцев, которые негативно влияют на её экономику и культуру.