https://static.news.ru/photo/9d37741c-b6ad-11e9-9887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dayton police

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии решительно осудило инциденты со стрельбой в Техасе и Огайо.

Дипломаты выразили «глубочайшие соболезнования» родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления получившим ранения.

Решительно осуждаем жестокие массовые расстрелы в #ЭльПасо , штат Техас, и #Дейтон , штат Огайо. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. pic.twitter.com/hSMpcv1F4o — МИД Беларуси (@BelarusMID) 4 августа 2019 г.

Ранее 3 августа в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек и ещё 26 пострадали. Второй подобный инцидент произошёл в Дейтоне (Огайо). Там погибли по меньшей мере 10 человек.

Как писал News.ru, полиция США установила, что стрельбу по людям в Техасе открыл 21-летний белый американец Патрик Крузиос. В манифесте, опубликованном в соцсетях, он написал, что защищает Америку от нашествия иностранцев, которые негативно влияют на её экономику и культуру.