Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы в Канаде

Пассажирский самолёт авиакомпании Delta Air выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта города Саскатун в канадской провинции Саскачеван. На его борту во время ЧП находились 74 пассажира и четыре члена экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал. Всех находившихся с самолёте спустились по трапу и были направлены в здание аэропорта, сообщает CBC.

Причиной ЧП по предварительной информации стали сильный ветер и гололёд.

Самолёт направлялся в американский Миннеаполис, штат Миннесота. Его пассажиров обещали отправить к месту назначения другим рейсом.

This is a first for me. @delta brought us Tim Hortons at least! pic.twitter.com/xN2xvv7Tp9