Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы в Канаде

https://news.ru/storage/news/937f2e30986de2dfc66437e66444d200/da457563-4876-47f8-95bb-424dd079ce63_850.jpg Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажирский самолёт авиакомпании Delta Air выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта города Саскатун в канадской провинции Саскачеван. На его борту во время ЧП находились 74 пассажира и четыре члена экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал. Всех находившихся с самолёте спустились по трапу и были направлены в здание аэропорта, сообщает CBC.

Причиной ЧП по предварительной информации стали сильный ветер и гололёд.

Самолёт направлялся в американский Миннеаполис, штат Миннесота. Его пассажиров обещали отправить к месту назначения другим рейсом.

This is a first for me. @delta brought us Tim Hortons at least! pic.twitter.com/xN2xvv7Tp9 — Mark Irvin (@markirvin64) 21 декабря 2018 г.

Как писал News.ru, в начале ноября четыре человека пострадали в результате жёсткой посадки самолёта в международном аэропорту Галифакс Стэнфилд в Канаде. Все они — члены экипажа.

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