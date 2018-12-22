Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы в Канаде

Пассажирский самолёт авиакомпании Delta Air выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта города Саскатун в канадской провинции Саскачеван. На его борту во время ЧП находились 74 пассажира и четыре члена экипажа.
В результате инцидента никто не пострадал. Всех находившихся с самолёте спустились по трапу и были направлены в здание аэропорта, сообщает CBC.
Причиной ЧП по предварительной информации стали сильный ветер и гололёд.
Самолёт направлялся в американский Миннеаполис, штат Миннесота. Его пассажиров обещали отправить к месту назначения другим рейсом.
This is a first for me. @delta brought us Tim Hortons at least! pic.twitter.com/xN2xvv7Tp9— Mark Irvin (@markirvin64) 21 декабря 2018 г.
Как писал News.ru, в начале ноября четыре человека пострадали в результате жёсткой посадки самолёта в международном аэропорту Галифакс Стэнфилд в Канаде. Все они — члены экипажа.
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