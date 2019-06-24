https://static.news.ru/photo/c0fa097a-95fe-11e9-a82e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон резко теряет рейтинг после домашнего скандала с подружкой. До скандала Джонсон держал преимущество перед соперником Джереми Хантом, опережая его на 27%, сейчас отрыв Джонсона от Ханта составляет 11%.

Банальная и не заслуживающая повышенного внимания избирателей история всего за двое суток снизила шансы фаворита предвыборной гонки возглавить британское правительство. Выводы были сделаны на основе опроса избирателей, пишет The Mail on Sunday. Опрашивали людей вне зависимости от их политических предпочтений.

Скандал во всех подробностях описывает газета Sun. В ночь с четверга на пятницу фаворит гонки вернулся домой в хорошем настроении, будучи уверенным в победе. Но на 55-летнего кандидата накинулась с упрёками его 31-летняя подружка Кэрри Саймондс, у которой сейчас живёт Джонсон. Причиной скандала стала неосторожность политика, который пролил бокал вина на любимую кремовую подушечку подружки и её светлый диван. Кэрри стала кричать «не трогай меня», а также потребовала, чтобы Джонсон убрался из дома.

В ответ кандидат требует оставить в покое его ноутбук, после чего что-то падает, пока на пороге дома не появляется полиция. Полицейские сразу поняли, что делать им в доме Кэрри ничего и быстро ушли.

Boris Johnson must come clean about row with girlfriend Carrie Symonds, Liam Fox demands https://t.co/uRPoa3EjPs — The Sun (@TheSun) 23 июня 2019 г.

Джонсон и его возлюбленная считают, что полицию вызвали их соседи — Том Пенн и его жена Ив Ли. Они проживают этажом ниже, но главное — оба супруга резкие противники Brexit, за который агитирует Джонсон.

Том Пенн уверял, что был обеспокоен шумом из квартиры соседей, именно поэтому он всё записал на телефон, а после вызвал полицию, опасаясь, как бы парочка не покалечила друг друга. Перед уходом полицейских из дома любовницы Джонсона Пенн передал им запись скандала.

После эта же запись попала в газету Guardian, которая поддерживает левые силы. Журналисты раструбили историю на всю страну. Сам Пенн уверяет, что он не влезал ни в чью частную жизнь, так как запись производил из своей квартиры. Но мужчина уверен, что этот скандал должен стать достоянием общественности.

Я полагаю, что для того, кто, вероятно, станет премьер- министром, было бы разумным отвечать за все свои слова, действия и стиль поведения, — заявил сосед Джонсона.

После обнародованного скандала квартал вокруг дома, где живут будущий премьер и его подружка, был увешан агитационными листовками против Джонсона, одну из них даже наклеили на его машину. Политик и его девушка больше не собираются возвращаться в эту квартиру, чтобы не находиться под постоянным прицелом недоброжелателей, которые теперь не упустят ни одного их слова и движения.

Другой кандидат на пост премьера — Джереми Хант не упустил эту ситуацию: он и его союзники в газете Sunday Times заявили , что Джонсон прекратился в угрозу безопасности для Британии, так как может стать объектом шантажа из-за передряг в личной жизни. Их опасения развеял министр внешней торговли Лиам Фокс, который указала, что в этом случает Тереза Мэй никогда бы не назначила Джонсона главой МИДа, который курирует службу британской внешней разведки.

Ранее News.ru сообщал, что первый министр Шотландии Никола Стерджен считает бывшего главу МИДа Бориса Джонсона совершенно неподходящей кандидатурой на пост премьера Великобритании.