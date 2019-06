Банальная и не заслуживающая повышенного внимания избирателей история всего за двое суток снизила шансы фаворита предвыборной гонки возглавить британское правительство. Выводы были сделаны на основе опроса избирателей, пишет The Mail on Sunday. Опрашивали людей вне зависимости от их политических предпочтений.

Скандал во всех подробностях описывает газета Sun. В ночь с четверга на пятницу фаворит гонки вернулся домой в хорошем настроении, будучи уверенным в победе. Но на 55-летнего кандидата накинулась с упрёками его 31-летняя подружка Кэрри Саймондс, у которой сейчас живёт Джонсон. Причиной скандала стала неосторожность политика, который пролил бокал вина на любимую кремовую подушечку подружки и её светлый диван. Кэрри стала кричать «не трогай меня», а также потребовала, чтобы Джонсон убрался из дома.

В ответ кандидат требует оставить в покое его ноутбук, после чего что-то падает, пока на пороге дома не появляется полиция. Полицейские сразу поняли, что делать им в доме Кэрри ничего и быстро ушли.