Протесты охватили Судан из-за цен на хлеб

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Несколько дней в Судане продолжаются массовые волнения, вызванные ростом цен на хлеб. В воскресенье, 23 декабря, протестные акции прошли в двух городах африканской страны.

В столице Судана городе Хартуме правоохранители восстановили относительное спокойствие после пятидневных беспорядков, в ходе которых пять человек погибли. Школы и университеты столицы Судана 23 декабря были закрыты, улицы патрулировала полиция с дубинками и слезоточивым газом. А в городе Умм-Руваба, расположенном в 200 километрах к юго-западу от Хартума, около 600 жителей собрались на рынке, призывая к смене власти в стране, передаёт Agence France-Presse.

Манифестанты жгли автопокрышки и пытались штурмовать здание местной администрации, но стражи порядка оттеснили их.

В городе Атабара, расположенном в 300 километрах северо-восточнее суданской столицы, силовики применили против сотен протестующих слезоточивый газ.

Массовые беспорядки охватили Судан 19 декабря. Они начались после того, как правительство страны повысило цены на хлеб в три раза, а также на другие продукты питания и топливо. В стычках с полицией в разных городах погибли не менее восьми человек. По данным лидера оппозиции Садика аль-Махди погибли 22 человека. В субботу, 22 декабря, к протестующим против роста цен присоединились врачи, которые объявили о начале бессрочной забастовки. В последние дни акции протеста приобрели характер антиправительственных — демонстранты требуют отставки президента Омара аль-Башира, бессменно правящего Суданом с 1989 года и заочно арестованного Международным уголовным судом в Гааге за геноцид.

Как писал News.ru со ссылкой на источники, Россия начала поставки новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в одну из стран Африки. До этого президент России Владимир Путин положительно оценил военное сотрудничество с Суданом на встрече с Омаром аль-Баширом.