Президент США назвал журналистов безумцами

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратился к сотрудникам фейковых СМИ, публикующих лживую информацию о деятельности политика. Глава США предложил журналистам расслабиться и отправиться в отпуск на две недели.

The Fake News gets crazier and more dishonest every single day. Amazing to watch as certain people covering me, and the tremendous success of this administration, have truly gone MAD! Their Fake reporting creates anger and disunity. Take two weeks off and come back rested. Chill!