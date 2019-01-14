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Президент США назвал журналистов безумцами

Дональд Трамп Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратился к сотрудникам фейковых СМИ, публикующих лживую информацию о деятельности политика. Глава США предложил журналистам расслабиться и отправиться в отпуск на две недели.

«Фейковые СМИ с каждым днём становятся всё более безумными и бесчестными. Удивительно наблюдать за тем, как люди, пишущие обо мне и громадном успехе моей администрации, совершенно сошли с ума! Их лживые репортажи сеют гнев и разобщённость», — написал руководитель Белого дома в своём Twitter.

Трамп называл распространителей дезинформации «настоящими врагами народа», а их источники — несуществующими.

Ранее News.ru сообщал о желании юристов из Конгресса США вызвать на допрос переводчиков, работавших на встрече президента РФ Владимира путина и Дональда Трампа. Помощник сотрудника комитета по иностранным делам отметил, что решение было принято после статьи в газете The Washington Post, в которой говорится, что американский лидер скрывал детали своих встреч с российским коллегой.


#дональдтрамп #сша
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