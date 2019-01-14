Президент США назвал журналистов безумцами

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Дональд Трамп

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратился к сотрудникам фейковых СМИ, публикующих лживую информацию о деятельности политика. Глава США предложил журналистам расслабиться и отправиться в отпуск на две недели.

«Фейковые СМИ с каждым днём становятся всё более безумными и бесчестными. Удивительно наблюдать за тем, как люди, пишущие обо мне и громадном успехе моей администрации, совершенно сошли с ума! Их лживые репортажи сеют гнев и разобщённость», — написал руководитель Белого дома в своём Twitter.

The Fake News gets crazier and more dishonest every single day. Amazing to watch as certain people covering me, and the tremendous success of this administration, have truly gone MAD! Their Fake reporting creates anger and disunity. Take two weeks off and come back rested. Chill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.

Трамп называл распространителей дезинформации «настоящими врагами народа», а их источники — несуществующими.

Ранее News.ru сообщал о желании юристов из Конгресса США вызвать на допрос переводчиков, работавших на встрече президента РФ Владимира путина и Дональда Трампа. Помощник сотрудника комитета по иностранным делам отметил, что решение было принято после статьи в газете The Washington Post, в которой говорится, что американский лидер скрывал детали своих встреч с российским коллегой.