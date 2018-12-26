Президент США нанёс необъявленный визит в Ирак

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Дональд Трамп (справа)

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией нанёс визит в Ирак, о котором заранее не было объявлено. Американский лидер провёл встречу с военнослужащими.

«Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества», — написала Сара Сандерс в Twitter.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw — Sarah Sanders (@PressSec) 26 декабря 2018 г.

Во время встречи с военными американский лидер заявил, что он не собирается закрывать военные базы и сокращать количество солдат в Ираке.

В настоящий момент на территории Ирака находятся около пяти тысяч военнослужащих США, передаёт телеканал Fox News.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп назвал сроки «шатдауна» правительства. Приостановка работы правительства США продержится до тех пор, пока не решится вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Для строительства стены потребуется $5 млрд.