Кто стоит за госпереворотом в Венесуэле

После переизбрания Николаса Мадуро на новый президентский срок, Венесуэлу терзают внутренние мятежи — военные выходят с оружием на улицы при поддержке мирного населения. Пока правительство пытается выйти из политического и экономического кризиса и параллельно подавить восстания, оппозиция наращивает дипломатические отношения с другими государствами.

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо 21 января сообщил о задержании небольшой группы восставших военных в Каракасе, а посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о госперевороте.

Беспорядки начались спустя несколько часов после того, как ранним утром группа людей, одетых в военную форму, опубликовала в социальных сетях серию видеороликов с заявлениями, что не признают правительство президента Николаса Мадуро. Попытку восстания предприняли примерно сорок солдат Боливарианской национальной гвардии.

A National Guard unit in Caracas, #Venezuela, declared that they're rebelling last night. They were surrounded and have since been arrested. Interesting either way as there is a lot of anticipation for big protests on the 23rd.



(Via @gianfiorella)pic.twitter.com/oWcxIZ3HYO