Кто стоит за госпереворотом в Венесуэле

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Жители Каракаса защищают оппозицию от правительства

После переизбрания Николаса Мадуро на новый президентский срок, Венесуэлу терзают внутренние мятежи — военные выходят с оружием на улицы при поддержке мирного населения. Пока правительство пытается выйти из политического и экономического кризиса и параллельно подавить восстания, оппозиция наращивает дипломатические отношения с другими государствами.

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо 21 января сообщил о задержании небольшой группы восставших военных в Каракасе, а посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о госперевороте.

«Снова наши национальные боливарианские вооружённые силы, стражи родины, арестовывают маленькую группу налётчиков и предателей, которые украли оружие, чтобы творить насилие и беспокойство среди населения», — написал Кабельо в Twitter.

Беспорядки начались спустя несколько часов после того, как ранним утром группа людей, одетых в военную форму, опубликовала в социальных сетях серию видеороликов с заявлениями, что не признают правительство президента Николаса Мадуро. Попытку восстания предприняли примерно сорок солдат Боливарианской национальной гвардии.

«Вы просили нас выйти на улицы, чтобы защитить Конституцию, ну вот мы», — сказал лидер мятежников сержант Луис Бандрес на видео, позируя на фоне вооружённых сторонников.

A National Guard unit in Caracas, #Venezuela, declared that they're rebelling last night. They were surrounded and have since been arrested. Interesting either way as there is a lot of anticipation for big protests on the 23rd.



(Via @gianfiorella)pic.twitter.com/oWcxIZ3HYO — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) 21 января 2019 г.

Мятежники взяли в плен капитана полицейского участка, а затем на двух военных грузовиках двинулись через столицу в один из бедных районов, где взломали тайник с оружием другого аванпоста. В последствии они захватили казармы и потребовали смещения, по их мнению, незаконного правительства Мадуро. К восставшим солдатам присоединились жители района, которые устроили мирный, но шумный протест. Люди забирались на крыши своих домов, били по железной посуде, сжигали мусор и бросали камни в полицейских. Некоторые из них пришли к казармам, чтобы поговорить с восставшими солдатами, которые забаррикадировались внутри. Но лояльные правительству военнослужащие быстро разогнали бунтующих граждан слезоточивым газом.

«Мы должны защищать свою родину», — сказала 36-летняя мастер по маникюру Мария Фернанда Родригес в интервью прессе, в то время пока её глаза слезились от газа.

Вскоре, после непродолжительного осаждения оккупированного гарнизона, правительственным войскам удалось арестовать мятежников, которым были предъявлены обвинения в краже оружия.

Причиной попытки госпереворота стало переизбрание в прошлом году Николаса Мадуро на новый шестилетний срок. США и ряд латиноамериканских государств (Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) назвали результаты данных выборов нелегитимными и обязались игнорировать администрацию Мадуро. По их мнению, выборы проходили с многочисленными нарушениями, в том числе потому что до участия в них не были допущены некоторые ключевые оппозиционные политики. Но Венесуэлу по-прежнему поддерживает её социалистическая союзница Куба, в то же время Китай предоставляет ей кредиты, а Россия предложила военную помощь.

Портал News.ru прогнозировал проведение масштабных акций протеста в Венесуэле. Страна движется к тому, что правительство будет объявлено вне закона. Уже сейчас Национальная ассамблея, законодательный орган страны, находится под контролем оппозиции. Её главой стал Хуан Гуайдо, который недавно заявил о необходимости создания временного правительства для возвращения демократии в стране.

«Мы обсуждаем закон, который позволяет начать этот процесс, — заявил лидер оппозиции. — Он (документ. — News.ru) будет беспрецедентным для Венесуэлы и должен быть осуществлен при участии представителей различных слоёв общества. Нам нужно двигаться к правительству национального единства, которое появится по итогам свободных и демократических выборов».

Также Гуайдо заявил о необходимости отправить в изгнание вооружённые силы, Верховный суд и венесуэльскую элиту. Помимо разговоров о формировании нового кабмина, противники режима Мадуро проводят встречи с дипломатическими представителями иностранных государств, чтобы заручиться их поддержкой и получить гарантии, что им придут на помощь при развитии самого худшего сценария. С венесуэльской оппозицией встретился министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. В переговорах приняли участие бывший спикер парламента Венесуэлы Хулио Борхес, экс-мэр Каракаса Антонио Ледесма и глава Верховного суда в изгнании Мигель Анхель Мартин. Переговорщики обсуждали ситуацию в Венесуэле и пути того, как заставить президента латиноамериканской страны выполнить требования оппозиции. В свою очередь в Каракасе жалуются на то, что иностранные правительства помогают оппозиционерам. Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса заявил, что США якобы поощряют попытку госпереворота.