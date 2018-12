Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом

Министр обороны США Джеймс Мэттис покидает свой пост из-за противоречий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно на следующий день после заявления главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии.

В своём письме об отставке 68-летний генерал пожелал Трампу найти министра, который сможет сойтись с ним во взглядах на сирийскую и другие проблемы. Президент США уже объявил, что замена Мэттису будет найдена в ближайшее время, сообщает Reuters.

Глава Белого дома также заметил, что за время пребывания Мэттиса в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники. Трамп не поскупился на похвалу в адрес главы Пентагона, отметив, что «очень благодарен Джиму за его службу».

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....