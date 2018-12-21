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Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом

Министр обороны США Джеймс Мэттис US Joint Staff/Flickr.com/Global Look Press

Министр обороны США Джеймс Мэттис

в мире [ версия для печати ]

Министр обороны США Джеймс Мэттис покидает свой пост из-за противоречий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно на следующий день после заявления главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии.

В своём письме об отставке 68-летний генерал пожелал Трампу найти министра, который сможет сойтись с ним во взглядах на сирийскую и другие проблемы. Президент США уже объявил, что замена Мэттису будет найдена в ближайшее время, сообщает Reuters.

«Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдёт на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны», — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома также заметил, что за время пребывания Мэттиса в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники. Трамп не поскупился на похвалу в адрес главы Пентагона, отметив, что «очень благодарен Джиму за его службу».

Информация о возможной замене министра обороны появилась ещё в сентябре. По утверждению американских СМИ, Мэттис впал в немилость, поскольку разошёлся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, КНДР, и выходе Вашингтона из сделки с Ираном. 

Ранее News.ru сообщал, что Трамп объявил о главном достижении своего президентского срока. По его словам, Соединённые Штаты победили террористов в Сирии. После этого президент США приказал войскам покинуть ближневосточную страну.


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