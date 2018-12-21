Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом

https://news.ru/storage/news/2503e4a8e4dab526162776c81ed716a5/c1db960f-0a9d-485b-a8e9-528c307dee7f_850.jpg US Joint Staff/Flickr.com/Global Look Press

Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис покидает свой пост из-за противоречий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно на следующий день после заявления главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии.

В своём письме об отставке 68-летний генерал пожелал Трампу найти министра, который сможет сойтись с ним во взглядах на сирийскую и другие проблемы. Президент США уже объявил, что замена Мэттису будет найдена в ближайшее время, сообщает Reuters.

«Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдёт на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны», — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома также заметил, что за время пребывания Мэттиса в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники. Трамп не поскупился на похвалу в адрес главы Пентагона, отметив, что «очень благодарен Джиму за его службу».

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

Информация о возможной замене министра обороны появилась ещё в сентябре. По утверждению американских СМИ, Мэттис впал в немилость, поскольку разошёлся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, КНДР, и выходе Вашингтона из сделки с Ираном.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп объявил о главном достижении своего президентского срока. По его словам, Соединённые Штаты победили террористов в Сирии. После этого президент США приказал войскам покинуть ближневосточную страну.