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ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

un.org

в мире [ версия для печати ]

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. Свои голоса за документ отдали представители 66 стран, против проголосовали 19, воздержались — 72.

В резолюции сказано, что присутствие российских военных в Крыму «противоречит национальному суверенитету, независимости и политической целостности Украины». Один из пунктов документа содержит осуждение России за строительство моста через Керченский пролив, цитирует документ ТАСС.

Также отмечается, что Генассамблея «осуждает увеличивающееся военное присутствие России в частях Чёрного и Азовского морей», в том числе и ограничения, якобы установленные Россией для иностранных судов в Азовском море. Согласно резолюции, Генассамблея настоятельно призывает РФ «прекратить такую деятельность».

В документе отмечено, что ГА ООН выражает озабоченность в связи «с продолжающимися действиями России в районах Черного моря, окружающих Крым и Азовское море, включая их милитаризацию, которые создают дополнительные угрозы для Украины и подрывают стабильность в регионе в целом».

Иран и Сирия предлагали внести в резолюцию поправки, которые сбалансировали бы документ со ссылкой на Минские договорённости. Но предложения были отклонены.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Генеральной ассамблее ООН должно состояться голосование по украинскому проекту резолюции, связанному с милитаризацией Чёрного и Азовского морей.

По его словам, уже 41 страна согласилась выступить соавторами этой резолюции.


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