Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по Азовскому морю

https://news.ru/storage/news/5b0beb5963830106a97fbf88d503f9e3/504845ab-10fb-49f3-b8f4-9769e24ede4d_850.jpg Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Генеральной ассамблее ООН должно состояться голосование по украинскому проекту резолюции, связанному с милитаризацией Чёрного и Азовского морей.

«В Нью-Йорке будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Чёрного и Азовского морей», — цитирует «Интерфакс» Порошенко.

По его словам уже 41 страна согласилась выступить соавторами этой резолюции.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 года приняла поправки к Конституции, которые закрепят курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО. «Надеюсь, что это будет сделано, поскольку два раза Верховная Рада конституционным большинством поддержала эти изменения в Конституцию. И надеюсь, что уже в феврале они вступят в силу», — сказал глава Украины на пресс-конференции в Киеве.