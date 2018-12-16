Порошенко поторопил Раду с интеграцией в ЕС и НАТО

https://news.ru/storage/news/f982bb15f82104469bbd15fac3a20538/4ee1bfe4-cef9-4893-9294-6efc3ebed098_850.jpg Danil Shamkin/Global Look Press

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 года приняла поправки к Конституции, которые закрепят курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО.

«Надеюсь, что это будет сделано, поскольку два раза Верховная Рада конституционным большинством поддержала эти изменения в Конституцию. И надеюсь, что уже в феврале они вступят в силу», — сказал глава Украины на пресс-конференции в Киеве.

Ранее News.ru писал о том, что Пётр Порошенко считает необходимым присутствие флота НАТО в Чёрном море. Выступая на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции, он заявил, что вина за Керченский инцидент полностью лежит на России. Поэтому Украина желает установить постоянный обмен информацией с альянсом для оповещения о ситуации в Черноморско-Азовском регионе.