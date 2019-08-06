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Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей). Прогноз на 2020 год остался прежним.

EIA прогнозирует, что добыча нефти в США составит около 12,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 году и 13,3 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, что в обоих случаях станет рекордным уровнем, — следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Добыча нефти в США в 2018 году составила в среднем 10,99 млн баррелей в сутки.

Как писал News.ru, котировки нефти пошли вверх после обвала 5 августа, вызванного опасениями, что Штаты введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры.

К 08:24 мск октябрьские фьючерсы на топливо марки Brent торговались в Лондоне по $60,4, что на $0,59 выше уровня закрытия 5 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на электронной сессии в Нью-Йорке подорожали на $0,57, до $55,26 за баррель.