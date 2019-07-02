Базилика Рождества Христова была внесена в список памятников Всемирного наследия, находящихся под угрозой, в 2012 году. Она расположена в десяти километрах к югу от Иерусалима и почитается как место рождения Иисуса Христа, являясь одной из наиболее важных святынь.
Сессия ЮНЕСКО открылась в Баку 30 июня и продлится до 10 июля. Среди прочего там рассматривают 35 заявок на включение в список Всемирного наследия. Например, министерство культуры Таиланда, как ранее писал News.ru, хочет, чтобы в этот перечень попал национальный острый суп том ям.