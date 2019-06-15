Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск иронично пошутил, комментируя размещённое в Сети изображение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на красной «семёрке» «Жигули» в космосе.
Накануне пост опубликовал Futurism с заголовком «Чтобы поиздеваться над Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос».
Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-батле, — написал Маск в своём Twitter.
Don’t make me challenge you to a rap battle!!— Elon Musk (@elonmusk)
15 июня 2019 г.
Выяснилось, что картонного Рогозина создали томские учёные, которые запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат с автомобилем и картонным Рогозиным за рулём.
Ранее Илон Маск заявил, что специалисты Tesla разработали проект автомобиля-субмарины, взяв за образец средство передвижения Джеймса Бонда в фильме «Шпион, который меня любил», писал News.ru.