https://static.news.ru/photo/b5ee9a4e-8f9d-11e9-9eea-fa163e074e61_1024.jpg Илон Маск Фото: imago-images.de/Global Look Press

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск иронично пошутил, комментируя размещённое в Сети изображение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на красной «семёрке» «Жигули» в космосе.

Накануне пост опубликовал Futurism с заголовком «Чтобы поиздеваться над Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос».

Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-батле, — написал Маск в своём Twitter.

Don’t make me challenge you to a rap battle!! — Elon Musk (@elonmusk) 15 июня 2019 г.

Выяснилось, что картонного Рогозина создали томские учёные, которые запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат с автомобилем и картонным Рогозиным за рулём.

Ранее Илон Маск заявил, что специалисты Tesla разработали проект автомобиля-субмарины, взяв за образец средство передвижения Джеймса Бонда в фильме «Шпион, который меня любил», писал News.ru.