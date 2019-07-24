https://static.news.ru/photo/7a4495f8-ae0f-11e9-bd7a-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киевской городской госадминистрации (КГГА) ничего не знают о намерениях офиса президента Владимира Зеленского.

Какие-либо уведомления о предстоящем увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА в администрацию не поступали, заявила пресс-секретарь мера Киева Оксана Зиновьева.

У нас нет официальной информации по этому поводу. Ни писем, ни каких-либо сообщений, — сказала Зиновьева.

Зиновьева подчеркнула, что Виталий Кличко узнал об этом из сообщений СМИ, также. как и другие граждане Украины.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство страны представление об увольнении с поста мэра Киева Виталия Кличко. Причина - избрание нового главы государства. Скан письма с подписью Богдана опубликовал украинский журналист Орест Сохар на своей странице в социальной сети Facebook. В опубликованном документе говорится, что основанием для увольнения Кличко с поста градоначальника является то, что в стране избран новый президент. А главы местных государственных администраций остаются на своём посту до истечения срока полномочий руководителя государства. После в ранге исполняющих обязанности они остаются на своих постах до переназначения или же уходят, если на их место ставят других руководителей.

Граждане Украины и в частности жители Киева не ожидали такой ход событий, в социальных сетях украинцы удивлены и возмущены решением офиса Зеленского. Киевляне называют Кличко лучшим мэром за последние годы. Некоторые жители столицы считают решение правильным и указывают на несостоятельность нынешнего мэра решить проблемные коммунальные вопросы, писал News.ru.