https://static.news.ru/photo/92606e76-ae0c-11e9-b581-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство страны представление об увольнении с поста мэра Киева Виталия Кличко. Причина - избрание нового главы государства.

Скан письма с подписью Богдана опубликовал украинский журналист Орест Сохар на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко... Началось, — написал Сохар.

В опубликованном документе говорится, что основанием для увольнения Кличко с поста градоначальника является то, что в стране избран новый президент. А главы местных государственных администраций остаются на своём посту до истечения срока полномочий руководителя государства. После в ранге исполняющих обязанности они остаются на своих постах до переназначения или же уходят, если на их место ставят других руководителей.

Граждане Украины и в частности жители Киева не ожидали такой ход событий, в социальных сетях украинцы удивлены и возмущены решением офиса Зеленского. Киевляне называют Кличко лучшим мэром за последние годы. Некоторые жители столицы считают решение правильным и указывают на несостоятельность нынешнего мэра решить проблемные коммунальные вопросы.

Ранее Виталия Кличко, занимающего пост мэра Киева, вызвали на допрос в государственное бюро расследований. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях. Следственное действие назначено на ближайшую пятницу. Кличко назвал появившиеся в СМИ сообщения об открытии Государственным бюро расследований (ГБР) в отношении него уголовного производства чушью. Он отметил, что как столичный мэр действует в правовом поле, писал News.ru.