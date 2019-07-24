https://static.news.ru/photo/c20bb550-adf2-11e9-9905-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: Zhang Fan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко назвал появившиеся в СМИ сообщения об открытии Государственным бюро расследований (ГБР) в отношении него уголовного производства чушью. Он отметил, что, как столичный мэр, действует в правовом поле.

Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь, — написал Кличко в Facebook.

По его словам, информацию «вбросил» юрист—партнёр экс-замглавы администрации президента Украины в бытность правления Виктора Януковича Андрея Портнова, а затем к делу присоединился и сам Портнов. Киевский мэр выразил уверенность, что ГБР быстро разберётся в этом «деле».

Андрей Портнов не может не знать, что это «дело» лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта, — подчеркнул Кличко.

Как писал News.ru, ГБР вызвало на допрос Виталия Кличко. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.