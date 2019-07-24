Мэр Киева Виталий Кличко назвал появившиеся в СМИ сообщения об открытии Государственным бюро расследований (ГБР) в отношении него уголовного производства чушью. Он отметил, что, как столичный мэр, действует в правовом поле.
Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь, — написал Кличко в Facebook.
По его словам, информацию «вбросил» юрист—партнёр экс-замглавы администрации президента Украины в бытность правления Виктора Януковича Андрея Портнова, а затем к делу присоединился и сам Портнов. Киевский мэр выразил уверенность, что ГБР быстро разберётся в этом «деле».
Андрей Портнов не может не знать, что это «дело» лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта, — подчеркнул Кличко.
Как писал News.ru, ГБР вызвало на допрос Виталия Кличко. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.