https://static.news.ru/photo/79c9b02c-ad6a-11e9-9388-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Виталия Кличко, занимающего пост мэра Киева, вызвали на допрос в государственное бюро расследований. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.

Следственное действие назначено на ближайшую пятницу, пишет издание « Страна.ua » со ссылкой на источники. Подробности инкриминируемого ему дела не сообщаются.

Ранее News.ru писал, что Госбюро расследований вызвало на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Проверка в отношении политика ведётся на основании заявлений юриста Андрея Портнова. Он был заместителем главы администрации предшественника Порошенко — Виктора Януковича.