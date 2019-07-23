Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Виталия Кличко, занимающего пост мэра Киева, вызвали на допрос в государственное бюро расследований. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.

Следственное действие назначено на ближайшую пятницу, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. Подробности инкриминируемого ему дела не сообщаются.

Ранее News.ru писал, что Госбюро расследований вызвало на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Проверка в отношении политика ведётся на основании заявлений юриста Андрея Портнова. Он был заместителем главы администрации предшественника Порошенко — Виктора Януковича.

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