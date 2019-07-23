Виталия Кличко, занимающего пост мэра Киева, вызвали на допрос в государственное бюро расследований. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.
Следственное действие назначено на ближайшую пятницу, пишет издание «
Ранее News.ru писал, что Госбюро расследований вызвало на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Проверка в отношении политика ведётся на основании заявлений юриста Андрея Портнова. Он был заместителем главы администрации предшественника Порошенко — Виктора Януковича.